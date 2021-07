NCAA permitirá a los atletas universitarios obtener ingresos por el uso de su imagen

(NOTICIAS YA).- En una jornada histórica para los estudiantes, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Estdiantes Atletas (NCAA) aprobó suspender las políticas que prohibían comercializar con su imagen.

La NCAA está viviendo quizá el verano mas revolucionario de su historia desde su fundación hace más de 115 años. El máximo organismo del deporte universitario en Estados Unidos decidió evolucionar a una nueva versión de sí mismo. Las reglas nacientes de este cambio ahora les permitirán a sus atletas-estudiantes monetizar nombre, imagen y semejanza; aplicable en las tres divisiones existentes, lo que generaría un derrame económico sin precedentes para casi medio millón de atletas universitarios.

Por muchos años la NCAA defendió el "amateurismo" prohibiendo ganar dinero a través de patrocinios. Impulsada por la idea de que los deportistas-alumnos, al no ser profesionales no deberían ser recompensados y que sus becas escolares eran suficiente como pago a su esfuerzo en el deporte. A partir de ahora la realidad de los atletas de la NCAA será totalmente diferente y ya no tendrán mayores restricciones para obtener dinero por el uso comercial de su imagen.

Autógrafos, venta de mercancía personal, seminarios, lecciones de entrenamiento, videos patrocinados en redes sociales son sólo algunas de la amplia gama de maneras en la que los atletas podrán hacer negocio. También podrán firmar acuerdos con agentes y representantes que los ayuden a conseguir patrocinios; en el pasado todo esto iba contra las reglas y en caso de hacerlo los estudiantes corrían el riesgo de recibir una importante sanción o incluso hasta una suspensión indefinida.

El camino a la monetización

Fue hace más de 50 años cuando la ley federal "Title IX" se hizo efectiva en Estados Unidos, el mandato prohibe la discriminación por sexo en cualquier escuela u otro programa que reciba dinero federal; norma que ha ayudado a mantener la equidad de género e inclusión en el deporte universitario. Desde su promulgación en 1972, no hubo otro cambio tan grande que sacudiera los cimientos de la NCAA como lo harán las nuevas reglas del juego. El deporte amateur en Estados Unidos se "profesionaliza" y la mayoría de los atletas están ansiosos de subirse al tren de los billetes.

La agenda por "profesionalizar" el amateurismo comenzó a tomar real relevancia a principios de 2010 cuando el ex-basquetbolista de UCLA Ed O'Bannon demandó a la NCAA a nombre de los jugadores de futbol americano y basquetbol de la División 1. O'Bannon, campeón nacional de basquetbol con la Universidad de California en Los Ángeles y ganador del jugador más valioso en el torneo de 1995, cuestionó el uso que le da la organización a las imágenes y semejanzas de sus ex alumnos deportistas con fines comerciales.

La jueza encargada del caso, Claudia Wilken, dictaminó en 2014 que la práctica de la NCAA de prohibir los pagos a los atletas violaba las leyes antimonopolio e impidió que la organización obtuviera las licencias de la imagen y semejanza de sus atletas para fines comerciales.

Sin embargo no fue hasta 2019 cuando O'Bannon junto a la estrella de la NBA, Lebron James y el gobernador de California Gabin Newsom firmaron un proyecto de ley que hizo ilegal que las escuelas estatales prohibieran a los atletas ganar dinero con su nombre, imagen y semejanza. La ley, que está programada para ser promulgada en 2023, sentó un precedente y sirvió para trazar el camino que veremos en el futuro inmediato.

Nuevas formas de ganar dinero

A partir de esta semana los atletas universitarios podrán comenzar a obtener dinero por el uso de los derechos comerciales de su nombre, imagen y semejanza; algunos ejemplos son:

-Monetización de sus redes sociales

-Firmas de autógrafos y venta de mercancía

-Impartir campamentos o seminarios de entrenamiento

-Participar en campañas publicitarias

-Firmar con agentes o representantes

¿Qué no cambia para los atletas universitarios?

La regla en la que los atletas no podrán aceptar pagos o comisiones por elegir un programa universitario por encima de otro queda intacta, las nuevas reglas sólo aplicarán para acuerdos con terceros sin excepción.

También por ahora los deportistas no podrán utilizar los logotipos ni las marcas comerciales de sus universidades en ningún acuerdo comercial.

Aún quedan muchos vacíos y huecos legales por rellenar por parte de los organismos regulatorios para tener una total definición de las reglas del juego; sin embargo el futuro del deporte universitario en Estados Unidos se vislumbra de color verde pues una montaña de dólares se alcanza a ver en el horizonte.