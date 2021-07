Rescatan a 2 pilotos tras aterrizaje de emergencia en mar cerca de Honolulu

(NOTICIAS YA).- Un avión de carga realizó un aterrizaje de emergencia en el océano frente a la costa de Honolulu, Hawái, con dos personas a bordo, quienes fueron rescatadas tras reportar problemas en el motor.

El aterrizaje de emergencia se registró durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:30 a.m. hora local, involucrando a un Boeing 737 que había despegado del Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulu a la 1:33 am, según Flightradar 24, citado por CNN.

“Los pilotos habían informado problemas en el motor y estaban intentando regresar a Honolulu cuando se vieron obligados a aterrizar el avión en el agua”, informó la Administración Federal de Aviación, por medio de un comunicado.

“Según información preliminar, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a ambos miembros de la tripulación. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán”, dijo la agencia.

El sitio web de seguimiento de vuelos, Flightradar 24, muestra que poco después de despegar, el avión, comenzó a girar a la derecha y luego indicó que se estaba desviando a un aeropuerto cercano, el aeropuerto de Kalaeloa, detalla CNN.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy

— Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2021