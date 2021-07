Rescatista encuentra cuerpo de su hija entre escombros de edificio derrumbado

(NOTICIAS YA).- Un bombero de la ciudad de Miami encontró el cuerpo de su propia hija el jueves por la noche mientras buscaba entre los escombros del colapso de Champlain Towers South, confirmaron las autoridades el viernes.

El socorrista que no quiso ser identificado dijo que los rescatistas la derribaron y el padre de la niña cubrió su cuerpo con su chaqueta y colocó una pequeña bandera estadounidense en la camilla. El padre, su hermano y los otros bomberos que la sacaron escoltaron el cuerpo a través de un grupo de policías y bomberos alineados en la carretera, dijo el socorrista.

La alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava confirmó el viernes que la joven y el cuerpo de otra persona habían sido recuperado en la escena del derrumbe el jueves por la noche, lo que eleva el número de muertos a 20. Otras 128 personas permanecen en paradero desconocido.

With over three million pounds of concrete now removed from the collapse, our first responders continue their search and rescue mission — putting their own lives at risk in extremely difficult conditions.

To each and every one of them: thank you. pic.twitter.com/t7uNvH3F8j

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 2, 2021