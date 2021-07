Vicente Fernández Jr. ingresó a centro de rehabilitación para ver cómo era, afirma que no es adicto

(NOTICIAS YA).- El cantante mexicano Vicente Fernández Jr. aseguró haber ingresado durante 60 días a un centro de rehabilitación para una "investigación de campo" para crear propuestas para su campaña política y no por problemas de adicción ni emocionales.

Desde el 16 de abril de este año el intérprete había dejado de hacer publicaciones en sus redes sociales. Los rumores iniciaron imendiatamente, pero su novia Mariana González, desmintió que estuviera en un centro de rehabilitación. El 29 de junio la revista TVNotas publicó que el empresario había sido recluido por su familia porque estaba consumiendo alcohol, drogas y derrochaba importantes cantidades en complacer "los caprichos" de su pareja.

Vicente Jr. contendía por una diputación local del estado de Jalisco en las elecciones acontecidas a principios de junio en México, por lo cual él mismo ingresó a una clínica de rehabilitación para experimentar lo que viven los pacientes, pero la situación se salió de control.

Una investigación de campo para proyectos de su campaña

"Tuve la intención de tener un cargo público. Yo traía la idea de poder brindarle al pueblo una promesa de apoyo llegando a la candidatura y entré para hacer una investigación de campo […] Para decir de qué padecen los pacientes, como los tratan, así como las instituciones, en qué están bien y en qué están mal", dijo el cantante en una entrevista al programa Ventaneando.

"Me tomaron con el reglamento propio con lo cual quedas completamente incomunicado, entonces pues las cosas cambiaron, se salieron de control en el momento de estar ahí y que el tratamiento era de 90 días". Fue gracias a un paciente que terminaba su tratamiento que logró avisarle a su novia, Mariana, que estaba bien.

De acuerdo con su relato, la empresaria investigó sobre el lugar y descubrió que había malos tratos,"abuso físico y emocional", por lo cual le informó a los hijos del cantante, quienes a su vez pusieron al tanto a don Vicente Fernández y a su esposa.

También desmintió que haya gastado parte de la fortuna de los Fernández y afirmó que él cuenta con sus propias empresas para mantenerse: "Nunca he robado un dinero que no sea mío, nunca he tenido ni gastado un dinero que no sea mío, la gente que me conoce lo sabe", declaró.