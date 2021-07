Menos de la mitad de EE.UU. alcanzó meta de vacunación de 4 de julio

(NOTICIAS YA).- Veinte estados han alcanzado el objetivo de la administración Biden de vacunar parcialmente al 70% de los adultos estadounidenses para el 4 de julio a medida que la variante Delta se propaga y la gente se reúne para las celebraciones por el día festivo en todo el país.

Los funcionarios de la Casa Blanca reconocieron el mes pasado que no alcanzarían su objetivo, que se estableció a principios de mayo cuando Estados Unidos vacunaba a las personas a un ritmo mucho más rápido que ahora.

Estados Unidos alcanzó su tasa de vacunación más alta a mediados de abril, cuando el promedio de siete días de dosis administradas diariamente superó los 3,3 millones. En ese momento, 1.8 millones de nuevas personas se vacunaron por completo cada día.

Pero esa tasa no se mantuvo, cayendo a un promedio de siete días de 1,121,064 dosis administradas por día hasta el sábado. Aproximadamente 685,472 personas se vacunan por completo todos los días.

Sin embargo, la administración se acercó a su objetivo de vacunar a 160 millones de adultos antes del feriado: 157 millones de adultos estaban completamente vacunados hasta el sábado, según muestran los datos federales.

"Como nación, en general, lo estamos haciendo muy bien", dijo el domingo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en el programa "Meet the Press" de NBC.

Los expertos en salud han hecho sonar la alarma sobre el riesgo que representan las bajas tasas de vacunación en algunas áreas, ya que la variante Delta del coronavirus ahora se detecta en los 50 estados de EE. UU. Y Washington, DC.

La variante Delta, que es altamente contagiosa y causa una enfermedad aún más grave, se ha estado extendiendo tan rápidamente en algunas áreas que los funcionarios recuperaron su guía de máscara incluso si las personas están completamente vacunadas.

"Hay algunos estados donde el nivel de vacunación de las personas es del 35% o menos", dijo Fauci. "En esas circunstancias, podría esperar ver picos en ciertas regiones, en ciertos estados, ciudades o países. No creo que vaya a ver nada en todo el país, porque afortunadamente tenemos una proporción sustancial de la población vacunada. Así que será regional".

Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles sugirieron la semana pasada que las personas del condado deben usar máscaras en los espacios públicos interiores, independientemente de su estado de vacunación.

Después de que California relajó la mayoría de sus restricciones de Covid-19 el 15 de junio, la tasa de positividad de la prueba de Covid-19 del estado se duplicó del 0,7% en ese momento al 1,5% el 2 de julio, según muestran los datos de salud del estado. La variante Delta representa el 36% de todos los casos nuevos de Covid-19 en California, y se espera que ese número aumente, dijo el viernes un funcionario de salud estatal.

Los expertos y estudios en salud han dicho que las vacunas Moderna, Pfizer / BioNTech y Johnson & Johnson son altamente efectivas para proteger a las personas de enfermedades graves y hospitalizaciones relacionadas con Covid-19 y algunas de sus variantes peligrosas.

Sin embargo, Barbara Ferrer, que dirige el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, le dijo a CNN el sábado que la nueva guía de máscaras del condado es una precaución adicional contra el aumento de casos de Covid-19 allí.

California es uno de los 19 estados que ha vacunado completamente a más de la mitad de su población. Los otros 18 son: Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Estado de Washington, así como Washington DC.

