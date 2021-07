4 adultos desplazados deja incendio en vivienda de Montgomery

(NOTICIAS YA).- Un incendio de grandes proporciones se registró en Montgomery y autoridades confirmaron que se registraron pérdidas millonarias.

Pete Piringer, vocero del Departamento de Bomberos del Condado de Montgomery afirmó que una casa de una sola familia ubicada en la 2339 de Holly Spring Dr, en Burtonsville, fue consumida pr las cenizas.

El daño del incendio es aproximadamente en un millón de dólares es decir 600 mil dólares de la infraestructura y 300 mil de inmobiliaria.

El vocero del Departamento de Bomberos destacó que: "un contratista instaló un nuevo aire acondicionado el 4 de julio, lo que pudo haber involucrado trabajos en el sistema eléctrico. Las únicas fuentes de ignición identificadas comunes fueron preliminarmente eléctricas".

Update - 2339 Holly Spring Dr, Burtonsville; single-family house; Cause, under investigation, undetermined (limited examination due to deck & floor collapse); Area of Origin, rear deck or laundry room; Damage ~$1M, incl $600K structure/$300K contents; 4 adults displaced; no inj https://t.co/PEym1P4glk pic.twitter.com/61fHl2gazt

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) July 5, 2021