Anuncian estado de emergencia para 15 condados de Florida

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió estado de emergencia para 15 condados ante la llegada de Elsa. Además, alentó a los residentes a comenzar los esfuerzos de preparación, incluyendo el abastecimiento de sus kits de suministros de desastre con provisiones para una semana y la elaboración de un plan de desastre.

El estado de emergencia abarca los condados de Charlotte, Citrus, Collier, DeSoto, Hardee, Hernando, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pasco, Pinellas y Sarasota.

Una advertencia de tormenta tropical está en efecto para la costa de Haití al norte de Puerto Príncipe; la costa sur de República Dominicana desde Punta Palenque hasta la frontera con Haití; 10 provincias en Cuba; y para Jamaica.

Se esperan fuertes lluvias en partes de la República Dominicana, Haití y Jamaica hasta el domingo, con 10 a 38 centímetros posibles, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, según el NHC.

El Centro Nacional de Huracanes agregó que se prevé que Elsa se mueva cerca de Jamaica y partes del este de Cuba el domingo. Es posible que llueva entre 13 y 38 centímetros en algunas partes de Cuba desde el domingo hasta el lunes.

Here are the 11 AM Sunday July 4 Key Messages for Tropical Storm #Elsa. A Tropical Storm Warning has been issued for a portion of the Florida Keys and a Tropical Storm Watch has been issued for a portion of southwest Florida. Latest at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vwzbNwsP28

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 4, 2021