Encuesta sobre Covid-19, vacunas y latinos

La encuesta de captación de la vacuna covid-19 más grande del país organizada por el fondo educacional NALEO ha sido revelada y muestra que el 47 por ciento de los adultos latinos aún no han iniciado la vacunación contra el covid y más de la mitad un 54% de los latinos "no" vacunados dicen no estar seguros de hacerlo o simplemente no planean vacunarse!. Para hablar de esto invitamos a Erica Bernal-Martínez quién es jefa de operaciones del fondo educacional NALEO.