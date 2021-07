Festividades del 4 de julio marca "regreso a la normalidad"

(NOTICIAS YA).- El fin de semana se celebró el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos.

Ciudades alrededor de todo el estado de Colorado celebraron la festividad con diferentes eventos y fuegos artificiales. Esto llevó a las congregaciones más grandes desde el comienzo de la pandemia.

Los parques estuvieron llenos de gente, música, comida y juegos.

La ciudad de Denver ejecutó sus fuegos artificiales en el Coors Field después del juego de beisbol el viernes y sábado. Otras ciudades como Glendale, Lakewood, Brighton, Thornton, Broomfield, Erie y Westminster también realizaron festivales donde sus residentes disfrutaron de música al aire libre y y del espectáculo de fuegos artificales al anochecer durante el fin de semana.

Incluso con la rápida distribución de las vacunas en contra del COVID-19 y vistazos de una vida de verano normal regresando, las celebraciones del Día de la Independencia se vieron un poco diferentes, con algunos espectáculos cerrados al público y cancelados en varias ciudades del estado, las cuales no se sentían seguras realizando festivales debido al riesgo. que imponían.

Tomando en cuenta que Colorado es uno de los estados con más casos confirmados de la variante Delta. Las autoridades aún recomendaron celebrar con precaución.

Happy 4th of July! We wish you and yours a fun and safe holiday celebration. #FourthofJuly #IndependenceDay #WeAreHereForYou #StaySafe pic.twitter.com/wSPtT8c64d

— Denver Health Paramedics (@DHParamedics) July 4, 2021