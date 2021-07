I-70 reabre después de deslizamientos de lodo

(NOTICIAS YA).- La autopista I-70 reabre después de un fin de semana cerrado por deslizamientos de lodo causados por la lluvia y recientes tormentas del mes pasado.

La Interestatal 70 se mantuvo cerrada en ambas direcciones este y oeste en el área de Glenwood Canyon debido a varios deslizamientos en diferentes partes, de acuerdo al Departamento de Transporte de Colorado, C-DOT por sus siglas en inglés.

El departamento anunció cinco deslizamientos el sábado, 3 de julio. El primero ocurrió a las 3:20 p.m. Algunos de ellos eran de nueve pulgadas de profundidad y cubrían cientos de pies en la carretera.

El carril a dirección oeste reabrió la mañana del domingo, alrededor de las 5:00 a.m. Sin embargo, el carril hacia el este se mantuvo cerrado hasta el domingo por la tarde, a las 4:00 p.m. dijo el C-DOT.

Este ha sido el cuarto cierre en la misma semana. Al principio de la semana pasada, el C-DOT advirtió sobre posibles deslizamientos y aconsejó a viajeros a tomar rutas alternativas.

El domingo un deslizamiento de 80 pulgadas de largo y 5 pulgadas de profundidad cubrió la carretera. Esto ocurrió debido a la fuerte lluvia que causó que el lodo cayera debido a las cicatrices de quemaduras del incendio forestal de Grizzly Creek, el cual ocurrió cerca de la carretera el verano pasado.

Este deslizamiento fue el segundo en tantos días en el área. El deslizamiento del sábado también ocasionó el cierre de la I-70 a través de Glenwood Canyon por horas.

I-70 is closed between mile-markers 116 to 133 both directions, Glenwood Springs to Dotsero, due to a flash flood warning.

— Garfield 9-1-1 (@Garco911) July 3, 2021