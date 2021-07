La Condesa ofrece suspenso y un misterio generacional

(NOTICIAS YA).- La película de “La Condesa” es el más reciente proyecto del director hondureño, Mario Ramos, con el que busca presentar una historia diferente de suspenso, así como poner en alto al talento latino que participó en su creación.

La trama del largometraje gira en torno a un secreto generacional que atraviesa décadas y las vidas de una familia. Con cada generación confrontando este misterio oscuro y experimentando sus consecuencias.

“Es una película que juegan con épocas, una película en donde decimos o nos gusta decir que no es la típica película que te busca asustar, que pegues un salto en la silla o que hay cabezas cortadas y sangre, no, es una película más inteligente y una película más de pensar un poco, una película en donde vos creas tus propios demonios en tu cabeza. Una película que te invita a pensar y que te lleva por un camino que no esperabas al final”, explicó Mario Ramos, director de La Condesa.

El equipo del filme cuenta con una diversidad de talento hispano y latino, meta reflejada tanto por los miembros de dirección y producción, así como los actores y demás miembros del reparto. Agrupando profesionales de distintos países como Argentina, Perú, España, Cuba, República Dominicana y Honduras.

“Trabajar con diferentes personas de diferentes nacionalidades creo que lo hizo aún más interesante, porque pude conocer las diferentes formas de pensar, no solamente en lo profesional sino en lo personal, hicimos una bonita amistad y para mi fue una gran satisfacción haber trabajado con ellos", comentó Yaritza Owen, actriz hondureña personificando a “Paola”.

Otro de los personajes principales de la película es la Mansión Lilburn, ubicada en la ciudad de Ellicott, Maryland. Sitio que aportó la atmósfera adecuada para este tipo de proyecto, el cual trabajó a paso acelerado debido a las limitaciones impuestas por la pandemia.

“La casa en sí tenía todos los elementos para crear una película de suspenso, ya la casa. Nosotros solo tuvimos que acomodar unas cosas y trabajar un poco el diseño de arte. Pero la casa aportó muchísimo, la casa es un elemento fundamental en la película y creo que no pudiéramos haber encontrado mejor sitio para esto”, agregó Ramos.

Al momento de procurar la mansión gótica para el rodaje, el equipo fue informado por parte de la actual dueña de la residencia que contaban con la autorización de las entidades que aún habitan este espacio. Ya que lilburn continúa hasta la fecha siendo uno de los sitios más embrujados en Maryland.

“La casa se prestaba para que tú sintieras como esa presión, imaginate estamos grabando una película de suspenso y la casa tiene pues todo lo que necesitas para causar ese efecto. Creo que en lo personal, en cuanto a la actuación me ayudó muchísimo porque… la casa es creepy y se sentía esa energía”, concluyó Owen.

La Condesa ya está disponible a través de las plataformas de Amazon, TVOD, Vimeo, Darkroom e InDemand en Estados Unidos y Canadá.