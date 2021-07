Reabren 14 sucursales de bibliotecas en San Diego tras la pandemia

(NOTICIAS YA).-Catorce sucursales de bibliotecas de la ciudad de San Diego reabrirán para servicios en persona el martes luego de meses de cierres debido a la pandemia de COVID-19.

Las sucursales reabiertas se limitarán al 50% de su capacidad, uniéndose a una docena de otras que abrieron anteriormente, según un comunicado del alcalde de San Diego, Todd Gloria.

De acuerdo con la política de la ciudad de San Diego y de acuerdo con las pautas de salud locales, no se requiere que las personas que estén completamente vacunadas usen cubrebocas dentro de los edificios de la ciudad. Para las personas que no están completamente vacunadas, se requiere cubrirse la cara en el interior y se recomienda al aire libre cuando no pueden mantener seis pies de distancia de los demás.

El horario de las bibliotecas es de lunes a sábado, de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.

Los usuarios de las 26 ubicaciones pueden navegar, utilizar los servicios informáticos y de impresión, recoger reservas y renovar sus tarjetas de la biblioteca. Algunas bibliotecas también ofrecen conexión Wi-Fi gratuita, acceso a Internet y uso de computadoras portátiles a través de SD Access 4 All. Además de los sitios que ofrecen servicios en persona, cuatro ubicaciones adicionales estarán abiertas para el servicio de recogida sin contacto. La entrega de libros está abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana en las 36 ubicaciones de la biblioteca.

Las locaciones con servicios en persona son:

Central Library Carmel Valley

College-Rolando

La Jolla/ Riford

Logan Heights

Mira Mesa

Mission Hills-Hillcrest/Knox

Mission valley

Point Loma/Hervey

Rancho Bernardo

San Ysidro

Valencia Park/Malcolm X

Las sucursales con servicio sin contacto que abrirán a partir del martes 6 de julio son:

Allied Gardens/Benjamin

City Heights/Weingart

Linda Vista

North Clairemont

North University Community

Pacific Beach/Taylor

Rancho Peñasquitos

San Carlos

Scripps Miramar

Serra Mesa-Kearny Mesa

Skyline Hills

Tierrasanta

University Community

“Seguimos haciendo esfuerzos para ampliar el horario de funcionamiento y agregar programación en interiores en todas las ubicaciones”, dijo Todd Gloria.

Puede encontrar una lista completa de bibliotecas que ofrecen servicios en persona o sin contacto en www.sandiego.gov/public-library/in-person-library-services.