Recuperan 80 animales de las calles de San Diego después del 4 de julio

(NOTICIAS YA).-La Sociedad Protectora de Animales de San Diego recuperó el lunes a 80 animales callejeros, muchos de los cuales, según la agencia, probablemente huyeron de sus hogares durante la noche durante las celebraciones de fuegos artificiales del 4 de julio.

La organización informó el lunes por la tarde que sus equipos encontraron 80 animales callejeros, incluidos 56 perros, de las comunidades de la región de San Diego en que probablemente estaban asustadas por las festividades del Día de la Independencia.

Recomiendan a cualquier persona que perdiera una mascota que revisara la página de Mascotas perdidas y encontradas de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego en sdhumane.org/services/lost-and-found

