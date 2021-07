Trump parece reconocer acusaciones de fiscales contra su empresa

(POLÍTICA YA). –Al denunciar los cargos contra la Organización Trump de parte de fiscales de Nueva York como un ataque político en su contra durante un mitin que celebró el fin de semana en Florida, Donald Trump pareció reconocer los hechos centrales del caso en contra de su empresa.

Trump dijo ante el nutrido grupo de seguidores que acudió al mitin en Sarasota, Florida el sábado por la noche que "todas las empresas" tienen "beneficios complementarios", y se burló de los fiscales por perseguir los cargos que, según dijo, le "recuerda a una dictadura comunista dirigida a sus oponentes políticos".

"Nunca antes la ciudad de Nueva York y sus fiscales o tal vez ningún fiscal acusó penalmente a una empresa o persona por beneficios complementarios", dijo elexpresidente. "Beneficios complementarios. Asesinatos, está bien; trata de personas, no hay problema. Pero beneficios complementarios, no se puede hacer eso".

La Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, se declararon inocentes este jueves de los cargos de fraude fiscal presentados por el fiscal de distrito de Manhattan.

Trump aprovechó el mitin político, aparentemente para impulsar su posible candidatura a la presidencia en 2024, para quejarse de que la motivación de los fiscales son políticas.

“Realmente se llama mala conducta de la fiscalía. Es algo terrible, terrible”, exclamó.

“Han movilizado todos los poderes del gobierno para perseguirme a mí, a mi familia, a mis maravillosos empleados y a mi empresa únicamente por motivos políticos”, añadió.

Según la acusación, que presentó 10 cargos contra la Organización Trump y una entidad llamada Trump Payroll Corporation y 15 contra Weisselberg, por un supuesto plan lanzado en 2005 para defraudar, conspirar, fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales.

Weisselberg también fue acusado de hurto mayor y de ofrecer un instrumento falso para la presentación.

Durante su manifestación del sábado por la noche, Trump no cuestionó las acusaciones de los fiscales de que Weisselberg recibió una compensación extraoficial, y llegó hasta a mencionar el alquiler del automóvil, el apartamento y los pagos de matrícula de Weisselberg para sus nietos.

"Ellos persiguen a gente buena y trabajadora por no pagar impuestos sobre un automóvil de la empresa. Automóvil de la empresa. No pagaste impuestos sobre el automóvil o el apartamento de la empresa, usaste un apartamento porque necesitas un apartamento, porque tienes que hacerlo. Viajar demasiado lejos donde está su casa, no pagó impuestos o educación para sus nietos ", dijo Trump. "Ni siquiera lo sé. Tienes que hacerlo, ¿alguien sabe la respuesta a esas cosas? ¿Está bien? Pero acusan a la gente por eso".

"Pero acusan a la gente por eso. Pero por asesinato y por vender cantidades masivas de las peores drogas del mundo que matan a la gente a diestra y siniestra, está bien. Piénselo, piense en lo injusto que es", argumentó el exmandatario.