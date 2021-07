Autoridades de Florida Central se preparan ante embates del Huracán Elsa

(NOTICIAS YA).- Aún cuando la Tormenta Tropical Elsa se convirtió esta noche en Huracán categoría 1, no ha cambiado sus posibles efectos en Florida Central. Sin embargo, las autoridades se mantienen alertas y afirman estar preparados.

Elsa se convierte en Huracán llegando a Florida

La última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Melbourne informó sobre fuertes lluvia y ráfagas de viento de 40 a 60 mph sobre el centro de Florida con tormentas y tornados aislados.

Desde la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Orange explicaron que aunque Elsa traerá lluvias y vientos a la costa este de Florida y no se espera un mayor impacto de este fenómeno natural, instan a sus residentes a resguardarse y realizar sus preparativos ante cualquier desastre. Además, las autoridades están en continuo monitoreo del Huracán Elsa y atentos ante cualquier emergencia.

9:15pm Update | Showers from the outer bands of the recently restrengthened Hurricane #Elsa continue to move progressively northward across the area. Expecting worsening conditions overnight, with periods of heavy rainfall, wind gusts 40-60mph in squalls, & isolated tornadoes pic.twitter.com/KHa3q6uoOW

Parts of Orange County are expected to receive rain and wind later this evening. If you are on the road during that time, please drive with caution.

Stay up-to-date on #Elsa by following your local news station or @NWSMelbourne. https://t.co/B3ZRoJUUmW

— Orange County FL (@OrangeCoFL) July 6, 2021