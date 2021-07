Autoridades sanitarias de la costa central confirman: menos vacunas; más hospitalizaciones

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- Lo que muchos presumían está pasando, sin vacuna hay hospitalizaciones. Autoridades de salud a través de la nación han dicho que cerca 90 % de las muertes reportadas en junio por el COVID-19 han sido de personas no vacunadas, aquí en la costa central la mayoría de los casos de coronavirus han sido de aquellos que no sean inmunizado.

En el hospital memorial del valle de Salinas en los pasados 30 días han tenido menos de 10 personas con COVID-19 que no estaban vacunadas.

Según oficiales del hospital los casos que han mostrado mayor gravedad, todos los que han sido hospitalizados han sido de personas que no están vacunadas, aunque algunas personas que han sido vacunadas han contraído el virus, su caso no ha sido tan grave ni han estado en un centro hospitalario. Sin embargo no han observado ninguna variante.

Después del festivo el 4 de julio podría haber más casos de COVID, pero las personas con vacunas tienen una protección mayor.

Cuando los pacientes son dados de alta del hospital les ofrecen la opción de vacunarse.

En el condado de Monterey cerca del 34 % de residentes no se han vacunado

Según el Dr. Maximiliano Cuevas han observado un incremento de pruebas positivas de COVID entre las personas que no se han inmunizado. Resultados positivos: una cada cuatro personas.

Las Clínicas de Salud del Valle de Salinas están realizando cerca de 30 pruebas a la semana; tres de cada 10 personas han dado positivo, de personas que no han sido vacunada

Las vacunas Modernas, Pfeizer y Johnson son un escudo de protección y pueden proteger a las personas en un 90 % incluso de las variantes también.

Si usted desea vacunarse visite las páginas de Internet de los condados de Monterey Santa Cruz y San Benito tienen publicados los sitios de vacunación y son gratis. https://noticiasya.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/WEB-NO-VACUNAS-HOSPITALIZ.mp4

--