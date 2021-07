Elsa se fortalece y emiten alerta de huracán en el Golfo de México

(NOTICIAS YA).- El Centro Nacional de Huracanes acaba de informar el fortalecimiento de la Tormenta Tropical Elsa cercano a un huracán, por lo que han emitido una advertencia de huracán en un parte de la costa del Golfo de México.

2pm EDT 6 July-- Air Force Reserve Hurricane Hunters found #Elsa 's max sustained winds are near 70 mph. A special advisory was issued to raise the short-term intensity forecast & to issue Hurricane Warnings for parts of the Gulf Florida coast.

The track of Tropical Storm #Elsa has not changed but it has gotten a little stronger. This has caused us to change our hurricane watch to a warning as Elsa is now forecasted to become a hurricane. Also, a tornado watch has been issued for areas south of I-4. #flwx pic.twitter.com/SVL0QGNyWp

— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) July 6, 2021