Nueva ley ayudará a la comunidad de indocumentados

(NOTICIAS YA).-una en cada siete mujeres de edad reproductiva en los Estados Unidos son latinas. No obstante, aún existe una brecha significante con respecto al acceso a la educación sexual y la salud reproductiva, de acuerdo a un reporte del Instituto Guttmacher.

El reporte también mencionó la alta proporción de embarazos en adoslescentes latinas y la falta de estudios realizados sobre las enfermedades de transmisión sexual en la comunidad latina, especialmente sobre el virus humano inmunodeficiente, conocido por sus siglas en inglés, HIV.

Colorado hoy marcó un precedente en la comunidad latina con la firma de una nueva propuesta de ley, la cual brindará acesso a métodos anticonceptivos y servicios de asesoramiento sobre salud reproductiva a mujeres indocumentadas.

El Gobernador Jared Pollis firmó la ley el martes, 6 de julio en su mansión a las 11:30 a.m. La ley es la primera de su tipo, proveyendo métodos anticonceptivos y cuidado reproductivo de manera gratuita sin importar el estatus migratorio a mujeres por un año.

Karla Gonzales Garcia, la directora de politíca de la Organización de Colorado de Oportunidades para Latinas Derechos Reproductivos, C.O.L.O.R. dijo que acceso al cuidado reproductivo se trata de justicia tanto como salud y que la ley asegura que Colorado no discrimina a nadie por un pedazo de papel.

Gina Miller, vocera de C.OL.O.R., expresó alegría y orgullo por esta ley que abrirá las puertas a las mujeres de la comunidad inmigrante a recursos de anticonceptivos y cuidado sexual.

"Esta propuesta de ley va a beneficiar a nuestra comunidad inmigrante, especialmente a lasmujeres indocumentadasque van a poder tener acceso a métodos anticonceptivos para todo un largo año en una sola visita" dice Miller. "Esto va a ser más beneficioso a nuestra comunidad que vive en áreas muy rurales donde no hay acceso a hospitales, donde no hay transporte público y donde muchos de nuestra comunidad no tiene un vehículo para ir cada tres meses o cada mes a recoger sus métodos anticonceptivos".