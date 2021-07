Sensación térmica en Washington D.C. podría sobrepasar los 100º Fahrenheit

(NOTICIAS YA).- El calor en la capital de los Estados Unidos será extremo en las próximas horas por lo que se han tomado medidas para que las personas no sean víctimas de los golpes de calor.

Debido a las temperaturas actuales y al pronóstico de calor extremo, la alcaldesa Muriel Bowser ha activado el Plan de Emergencia por Calor del Distrito para el martes 6 de julio y el miércoles 7 de julio de 2021.

Cuando el pronóstico de temperatura o índice de calor en el Distrito sea de 95 grados o superior, el Gobierno del Distrito, a través del Departamento de Servicios Humanos (DHS) y la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias (HSEMA), implementa el Plan de Emergencia por Calor y activa centros de enfriamiento para que los residentes busquen alivio del calor.

CENTROS DE ENFRIAMIENTO

Si usted o alguien que conoce necesita transporte a un centro de enfriamiento, llame a la línea directa del refugio al (202) 399-7093.

El centro opera con capacidad limitada y servicios que incluyen baños, agua embotellada y refrigerios. No se requiere cita previa.

El Centro de Servicios Diurnos del Centro en 1313 New York Avenue NW está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. con capacidad limitada para servicios sin cita previa para personas sin hogar. No se requiere cita previa.

Los parques de aspersión del distrito están abiertos de 10 a.m. a 8 p.m., todos los días hasta el Día del Trabajo, el lunes 6 de septiembre de 2021.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD CON CALOR EXTREMO

Ayude a protegerse a sí mismo y a los demás del clima extremadamente caluroso: