10 nuevas víctimas mortales se confirman en la tragedia de Surfside

(NOTICIAS YA).- A casi quince días de la devastadora tragedia en Surfside, las autoridades han anunciado la mañana de este miércoles que 10 cuerpos adicionales han sido recuperados de la zona cero de Champlain Towers.

Recuperan más cuerpos en Surfside

Este martes, la prensa tuvo permiso de acceder al área de derrumbe y ver de cerca las labores de rescate que no han cesado desde la madrugada de aquel jueves 24 de junio.

Aunque luego de 14 días las esperanzas de los familiares en encontrar a sus seres queridos se apagan poco a poco, los rescatistas no pierden la fe en encontrar a víctimas con vida entre los escombros.

Surfside: Rescatistas continúan buscando víctimas entre los escombros

La Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava reiteró su agradecimiento con la invaluable labor de los socorristas desde el primer día, quienes no han cesado en sus labores.

Es importante recordar que desde la noche de este domingo donde se llevó a cabo el derrumbe controlado de lo que quedó en pie de la torre sur del condominio Champlain, se han recuperado 12 nuevos cadáveres, debido a que los grupos de rescate han podido trabajar sin amenaza de desplome en esta área.

Por otra parte, el Departamento de Policía del condado Miami-Dade informó que otras tres víctimas mortales han sido identificadas y publicaron sus nombres en sus redes sociales oficiales:

#UPDATE 62: We have identified three additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/y9AdUdOTUM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 7, 2021