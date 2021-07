Campaña de vacunación contra el Covid-19 dirigida a los ¨Kanseños¨

(NOTICIAS YA).- Múltiples organizaciones en Kansas han unido esfuerzos para llevar más vacunas de Covid-19 a la comunidad hispana. En esta ocasión están trabajando con un famoso ex futbolista mexicano para animar a más hispanos a vacunarse.

En un esfuerzo por lograr que la comunidad Hispana del estado de Kansas se vacune contra el Covid-19, la Gobernadora Laura Kelly, la Comisión Americana de Asuntos Hispanos y Latinos de Kansas (KHLAAC) Y El Departamento de Salud de Kansas (KDHE) han desarrollado la singular campaña “Por los Nuestros” Voices of our Community.

La campaña de vacunación está combinando la pasión por el soccer de muchos hispanos con la lucha contra Covid- 19. El esfuerzo, dirigido a los “Kanseños” que representan el 12.2% del total de la población del estado, se implementará a partir del 28 de junio hasta el 30 de agosto de 2021.

¨Vamos a estar promocionando y dando la vacuna de Covid-19 y también las pruebas con un gran personaje, Claudio Suárez, el emperador. El está dando una gira por todo el estado de Kansas para crear consciencia de la importancia de la vacuna¨, explicó Denise Romero, promotora de salud de la organización sin fines de lucro Salud Más Bienestar.

El recorrido de Claudió Suárez se realizó el 28 de junio en la ciudad de Liberal, el 29 de junio en Dodge City, y el 30 y 31 de junio en Wichita con eventos familiares.

¨Me invitaron por medio del gobierno de la gobernadora Laura Kelly a hacer esta campaña Por Los Nuestros, para invitar a la gente a que se vacune ya que es muy importante. Sabemos lo que ha causado la pandemia y quiero invitar a mi gente hispana, a los ¨kanseños¨ a que se animen a vacunarse¨, compartió Suárez.

Alberto Martínez, coach del Athletic Golden Soccer Club de Wichita es uno de los encargados de las actividades del evento realizado en Wichita.

¨Hace unos días recibí su llamada y me dio la noticia de que iban a venir a promover las vacunas y las pruebas de Covid-19 y se me hizo una gran idea. Empezamos a correr la voz invitando a todos los padres que no se han vacunado. Vamos a tener el servicio gratuito¨, explicó Martínez.

Los eventos contaron con clínicas móviles donde no se requiere cita para poder recibir la vacuna, y se administró a personas mayores de 12 años.