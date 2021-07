Consideran vacunación COVID-19 en estrategia para reabrir la frontera entre México y EE.UU.

(NOTICIAS YA).-Cada día es mayor el número de personas vacunadas en ambos lados de la frontera, pero la apertura de las garitas parece cada vez más complicada.

Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que se niegue el cruce de frontera, a personas que no hayan sido vacunadas con dosis de farmacéuticas aprobadas por Estados Unidos.

En el problema estarían quienes recibieron vacunas Astra-Zeneca, Cansino, y Sputnik,ya que Estados Unidos sólo ha validado tres dosis; la de los laboratorios Moderna, Pfizer y Johnson y Johnson.

Limitar el ingreso a quienes comprueben estar vacunadas, y que sea con vacunas aceptadas por el gobierno estadounidense, deja fuera a todos los maestros en Baja California, que recibieron la dosis de cansino de origen chino.

“No pensaba si era una marca en especial, lo que yo pensaba era tener la vacuna.” Dijo María Fernanda Saracho, maestra de segundo grado. “Si extraño el poder cruzar, de repente ciertos productos americanos, a lo mejor poder tomar un vuelo porque es más económico que nuestro país.”

Restringir el acceso a estas vacunas va más allá de las compras, impacta el intercambio académico y cultural que promueven precisamente los maestros.

“Mucho de la cooperación binacional y de las relaciones, tiene que ver con esos sectores que recibieron sinovac, y con el sector educativo que recibió cansino, por lo que creo sería un pesar.” Comentó Victoria Zepeda, promotora de las bellas artes.

A nivel local, en las mesas de trabajo de autoridades de ambos lados de la frontera donde participa la secretaría de economía y turismo, el tema se ha puesto en la mesa, pero solo como una posibilidad y de manera aleatoria.

“Porque no podemos dedicarle más de 10 minutos a un carro, sino se nos van hacer filas de 6 horas y 8 horas, no podemos no tener una frontera no inteligente.” Dijo Ivette García, política pública de secretaría de economía y turismo.

El impacto económico pego directamente al comercio de San Diego, por lo que el alcalde de San Diego Todd Gloria, hizo un llamado para que se abra ya la frontera en California, en el mismo sentido va la petición del gobierno mexicano.

We’re calling for the restrictions on nonessential travel at our border to be lifted. As California has lifted its restrictions and opened up its economy, small businesses dependent on cross-border consumers are hurting. These restrictions must be lifted now. #ForAllOfUs pic.twitter.com/1dw2POMQFu

— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) July 7, 2021