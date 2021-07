Exhortan a la comunidad a obtener la tarjeta de privilegio de conducir

(NOTICIAS YA).- A pesar de que ahora es más fácil obtener la tarjeta de privilegio de conducir en el estado de Virginia, muchos inmigrantes sienten miedo por la información que deben compartir con el DMV.

Recientemente entró en vigencia una ley que protege la información de las personas que realicen estos trámites, realidad que activistas y la comunidad aseguran es un alivio para muchos.

“Cuando pasó la HB.2163 yo si lo festeje porque yo tenía temor pero la saqué porque sirve de identificación y cuando me enteré que iba a estar protegida, imagínese, fue mucho mejor", dijo María De la Vega, inmigrante con tarjeta de privilegio de conducir de Virginia.

De la Vega habla de la ley de privacidad aprobada por la asamblea en la última sesión legislativa la cual limita el acceso a la data del DMV de Virginia con fines de inmigración.

“ICE no puede tener acceso a toda la información de todos los que tienen la tarjeta de privilegio de conducir. Si quieren obtener la información de una persona tienen que identificarlo bien y tienen que hacerlo a través de una orden judicial y avisarle a la persona que están buscando", explicó Edgar Aranda, director ejecutivo de VACALAO.

Más de 21 mil personas han obtenido su tarjeta de privilegio de conducir y miles más anhelan tener la identificación. Si usted es de los que no tiene los requisitos completos, preste atención porque a partir del primero de julio el DMV hizo cambios en la lista de documentos que se pueden presentar, tal como lo explica Aranda.

Cambios en los requisitos para obtener la tarjeta de privilegio de conducir en Virginia:

- Ahora aceptan la tarjeta con número itin y una carta que demostraba que la persona tiene ITIN.

- Ya no aceptarán formularios W-2 o 1099 como prueba de residencia.

- No recibirán una tarjeta de registro de votante.

“Ahora el DMV está aceptando no solamente la carta para acreditar el número ITIN sino también una tarjeta. Ya no es necesario hacer un trámite para obtener su carta. La eliminación de una tarjeta de votantes, igual la W-2 no se aceptará pero eso no impacta a quienes solicitan la tarjeta de privilegio de conducir", agregó Aranda.

Además ya usted puede renovar su tarjeta de privilegio de conducir en persona seis meses antes de la fecha de vencimiento.

Y organizaciones aseguran que ahora tienen su mirada puesta en lograr extender la vigencia de la tarjeta de privilegio de conducir en Virginia, pero por ahora le piden a la comunidad que se animen a solicitarla.