Familias Hispanas demandan por facturas irregulares

(NOTICIAS YA).- En el Condado de Montgomery un grupo de inquilinos, con el respaldo de la organización CASA, entablaron una demanda a un arrendador por presuntamente cobrar facturas ilícitas a muchas familias hispanas.

Inquilinos de una unidad de viviendas móviles en Germantown aseguran que han recibido facturas del servicio de agua por cantidades injustificadas. Además hacen un llamado a otros residentes hispanos que estén pasando por lo mismo.

Berta Bonilla una de las inquilinas afectadas indica que le cobraron $800 dólares por una factura de agua, sumada a la cantidad que paga por su alquiler en el complejo de casas móviles donde reside.

“Para mi me se me hace imposible pagar eso pero tuve que pagarlo por miedo a que me cortaran el agua y deje de poder comprar la comida para mis hijos”, comentó Bonilla.

Así cómo está salvadoreña son muchos los inquilinos hispanos del complejo de unidades ubicado sobre la cuadra 19500 Frederick Road que aseguran han recibido tarifas irregulares. Y presuntamente han sido intimidados y amenazados con ser desalojados si no cumplen con estos pagos.

“Han abusado de los derechos de los inquilinos por cobrarles demasiado por agua. Han recibido facturas de $800, $200 dólares. 51 mil galones de agua una persona normal no puede utilizar esa cantidad de agua si se tratara es increíble esa cantidad estos inquilinos no tiene piscina, yardas", explicó Jonathan Riedel, abogado de la organización CASA de Maryland.

Según el abogado, el promedio de uso de agua de una familia por día son 55 galones por persona. No obstante, algunas de las facturas que han recibido estos inquilinos cobran alrededor de 400 galones de agua por persona por día.

“Estamos aquí para hacer una demanda contra Middlebrook MHC, LLC y Horizon management company. La demanda dice que deben de empezar a cobrar lo que es justo y correcto, segundo que se le devuelva el dinero que sobre cobraron, entre otras cosas como quejas por discriminación”, enfatizó Alex Vázquez, organizador de CASA.

En Montgomery los inquilinos que estén pasando por una situación similar pueden llamar al 311 para recibir ayuda.

Al momento de la preparación del reportaje se contactó la compañía Middlebrook MHC, LLC para obtener un comentario. Al obtener una respuesta se dará a conocer.