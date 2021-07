Jugador de la NHL de 24 años fallece tras accidente con fuegos artificiales

(NOTICIAS YA).- Matiss Kivlenieks, un portero de los Columbus Blue Jackets de la NHL, proveniente de Latvia, Letonia, y de tan solo 24 años perdió la vida en un trágico accidente el domingo 4 de julio.

Los eventos ocurrieron en Novi, Michigan, en la residencia del exjugador y actual asistente de los Blue Jackets, Manny Legace. El primer reporte en los medios fue que Kivlenieks resbaló y cayó de una bañera al aire libre.

Al parecer fue una falla en el funcionamiento de los fuegos artificiales que utilizaban durante el festejo por el día de la independencia estadounidense, que se desviaron y comenzaron a dispararse hacia la gente en vez de hacia el cielo, golpeando uno en el pecho del joven portero.

Kivlenieks se encontraba saliendo de una bañera al aire libre al lado de una piscina, cuando un cohete se disparó solamente a 3 metros de distancia directo a su pecho. El portero letón fue llevado al hospital alrededor de las 10 de la noche, pero fue pronunciado muerto poco después. La causa de la muerte fue trauma al área del pecho con múltiples heridas internas.

Varios equipos y personalidades del mundo del Hockey se pronunciaron al respecto de esta tragedia, incluyendo el equipo al que pertenecía desde 2017:

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.

We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.

— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021