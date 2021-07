Plataforma de perforación se desplomó matando a hombre en construcción

(NOTICIAS YA).- Un hombre murió en Filadelfia luego de que fuera aplastado por un enorme taladro de construcción que se desplomó dejándolo atrapado con otro de sus compañeros de trabajo, quien sobrevivió.

El trágico accidente se registró durante la tarde de este martes cuando la plataforma de perforación se volcó y cayó, dejando atrapados a dos trabajadores de la construcción.

Última Hora: Tormenta tropical Elsa toca tierra en Florida

Tanto la policía como los bomberos llegaron a la escena del trágico accidente alrededor de las 9:10 p.m., hora local, en la cuadra 3100 de Convention Avenue cerca de Franklin Field y el Museo Penn en University City, detalla NBC News.

Los rescatistas encontraron al hombre atrapado debajo de la plataforma de perforación, según dijo la policía. Sin embargo, no queda claro cuánto tiempo pasó ahí.

Cuando fue rescatado, el trabajador, de 55 años, todavía respiraba, aunque estaba inconsciente y sangraba mucho, de acuerdo con los detalles del The Philadelphia Inquirer. Finalmente, fue declarado muerto alrededor de las 9:45 p.m. tras ser llevado de emergencia al Penn Presbyterian Medical Center.

LEE: Encuentran cuerpo de hombre en ascensor de carga de edificio en NY

#BREAKING UPDATE - Two workers trapped by fallen drill rig in university city. @PhillyFireDept says one was in cab, other trapped beneath toppled apparatus. Both rescued by crews & taken to hospital. @ABaskerville10 will have a live report 11PM @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/iw8B9XY33h

— Jim Rosenfield (@jimrosenfield) July 7, 2021