¿Qué le pasa a Juanes?

(NOTICIAS YA).- Enmarcado en su nuevo más reciente álbum, “Origen”, JUANES estrena a nivel internacional el video de su éxito “Sin Medir Distancias”, una de las canciones que lo inspiraron e influenciaron en su adolescencia y que marcaron su vida como artista. “Sin Medir Distancias” actualmente ocupa la posición #2 en el ranking de radio general en Colombia, en el monitoreo de National Report.

Por medio de esta canción, JUANES enaltece el folclor colombiano haciendo un homenaje al vallenato y por supuesto a su autor Gustavo Gutiérrez Cabello y a las voces como la de Diomedes Díaz y El Cocha Molina que hicieron de este un clásico.

“Lejos de producir remakes estándar, JUANES ha reimaginado su música favorita de formas frescas y perspicaces. Hace que cada canción sea verdaderamente suya, encontrando un nuevo significado y una profundidad desconocida incluso en las composiciones más familiares. El cantante y compositor también se las arregla para convertir la diversa colección de música de su disco, en un todo orgánico sorprendentemente cohesivo. A pesar de la diversidad de géneros musicales, el nuevo álbum tiene un sonido distinto e integrado, anclado en un espíritu de rock con toques de festividad caribeña y cepas de soul latino ” Agustín Garza.

“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También Carlos Vives con Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género.” JUANES.