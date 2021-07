¿Sabías que viajar sin documentos a ciertos territorios de Estados Unidos, podrían costarte la estadía en el país?

(NOTICIAS YA).- Una de las consultas más frecuentes en medio de procesos migratorios son los permisos para viajar, el abogado de Inmigración José Pertierra tiene algunas de estas respuestas.

PREGUNTA UNO

No soy residente permanente todavía. Solo tengo DACA. Queremos ir de luna de miel junto a mi esposo a Puerto Rico. ¿Cree usted que se pueda debido a mi situación migratoria?

RESPUESTA UNO

Por supuesto que sí. Puerto Rico le pertenece a los Estados Unidos, por ahora.

De acuerdo a la ley, un viaje a Puerto Rico desde los Estados Unidos es una travesía doméstica. No sales de territorio estadounidense. Por eso, no necesitas visa, pasaporte o parole para entrar y salir de la isla.

Pero les ofrezco una advertencia a los que no tienen papeles y quieren ir a Puerto Rico. La Migra tiene funcionarios desplegados por la terminal, vigilando y tratando de interceptar a las personas indocumentadas, porque el aeropuerto de San Juan es un punto de cruce para muchos indocumentados que han llegado a Puerto Rico ilegalmente por mar.

Los que no tienen manera de probar que están legalmente en Estados Unidos deben irse de luna de miel a otro lugar, pero tu estás legalmente aquí. Tienes DACA, lleva prueba de eso, y disfruta de tu luna de miel en la Isla del Encanto.

PREGUNTA DOS

Hace cinco meses, regresé de El Salvador como residente permanente. Logré los papeles a través de mi esposo. Él es residente también.

Ahora me dice que se quiere separar. Llevamos cuatro años de casados. ¿Cuánto tiempo tendríamos que estar juntos, después de me hayan dado la Green Card, para poder separarnos sin que me quiten los papeles?

RESPUESTA DOS

Ustedes estaban casados más de dos años, cuando te aprobaron la residencia. Eso quiere decir que tu Green Card es permanente y no la han condicionado para que demuestres que el matrimonio fue por amor. Inmigración se enteraría de tu separación solamente cuando te quieras naturalizar o pedir a algún familiar.

La ley no dice cuanto tiempo tienen que estar juntos después de recibir tu Green Card. Lo que exige es que el matrimonio haya sido por amor y no por papeles. Obviamente, mientras más tiempo juntos mejor. Pero en el caso que describes, el que se quiere separar es tu esposo, y la que logró la Green Card eres tu.

Si fuera al revés sería más delicada la cosa. Trata de documentar el tiempo que han estado juntos después de tu regreso de El Salvador. Te aconsejo que consultes a un consejero matrimonial, quien posteriormente pueda hacerle constar a Inmigración los problemas que han tenido ustedes y que han precipitado la ruptura de la relación.