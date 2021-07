Se incrementan los casos de contagio de COVID 19 en el campamento de migrantes en Reynosa

Hay preocupación por los contagios de COVID 19 en los albergues de migrantes en Reynosa, al otro lado de la frontera exactamente en el campamento donde se encuentran viviendo 800 personas migrantes de diferentes nacionalidades, en su mayoría centroamericanos, los médicos están preocupados de que se registre una propagación del coronavirus que pueda darse de forma masiva.

Muchos migrantes han enfermado y debido a que no tienen otro lugar a donde ir, tienen que pasar su estancia de cuarentena enfermos en condiciones difíciles en las que no se puede dar una sana distancia y mucho menos los cuidados indispensables para que no haya contagios .

Según los médicos de la clínica Global Response Management, informan que el 13% de las personas que se encuentran refugiadas en este albergue de Reynosa, han dado positivo al virus del COVID 19, esta situación es alarmante porque es difícil de contener debido a la cercanía en la que se encuentran viviendo estas 800 personas.

La variante del coronavirus Delta es una posibilidad de que ya este en la zona fronteriza, lo que sería una doble preocupación para todo el sector salud, porque no saben exactamente lo que va a pasar si siguen incrementándose los contagios.

Permanecer en el campamento con personas contagiadas ponen en riesgo a los más de 700 migrantes que viven ahí.

Lo recomendable por todos los expertos de salud es que cuando alguien sale positivo, la mejor manera de cuidarse y cuidar a los demás es estar en aislamiento para proteger a todos los que se encuentran conviviendo con la persona contagiada. Desafortunadamente para estas personas refugiadas en casas de campaña improvisadas, no se puede tener una sana distancia, su salud se encuentra en riesgo cada vez que alguien da positivo al virus.

El miedo es otro de los grandes obstáculos que se hacen presentes para estas personas, debido a la gran inseguridad que se vive en la ciudad de Reynosa y en todo el país, la delincuencia cometiendo secuestros o extorsionando a la gente y los migrantes no quieren separarse de su grupo y prefieren quedarse ahí en el campamento.

Por lo pronto se esta tratando de convencer a las autoridades para hacer una campaña de vacunación para todos los migrantes que siguen en espera de una resolución para poder entrar legalmente a los Estados Unidos.