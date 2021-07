Sin mayores daños que reportar deja el paso de Elsa por la bahía de Tampa

(NOTICIAS YA).- Luego de que las autoridades y residentes de la bahía de Tampa esperaban la llegada de lo que era el huracán Elsa la noche de este martes, el cual afortunadamente se debilitó en horas de la madrugada y regresó a su condición de Tormenta Tropical y siguió su curso hacia el norte de Florida, no se registraron mayores daños ni víctimas en nuestra área.

Tormenta Tropical Elsa tocó tierra al norte de Florida

Calles inundadas, ramas caídas y algunos vehículos afectados como lo muestra la Oficina del Alguacil del condado Hillsborough, han sido los efectos que dejó el paso de la Tormenta Tropical Elsa en nuestra bahía. Sin embargo, las autoridades instan a los residentes a ser precavidos y evitar manejar sobre calles inundadas y en zona donde hayan árboles derrumbados, así como reportar ante el 911 daños en el cableado eléctrico.

Más temprano, las autoridades del condado Pinellas, quienes habían tomado previsiones en sus playas y parques públicos, cerrándolos ante la inminente llegada de Elsa, reabrieron esta mañana dichas áreas públicas tras asegurarse de que la Tormenta Tropical ya no representaba una amenaza para la comunidad.

You can report storm damage to roads or public infrastructure or to your own business or property at: https://t.co/Z9BBDOxmdQ. #PCElsa #HurricaneElsa #GetReadyPinellas pic.twitter.com/NZX7Wlq5iC

— Pinellas County (@PinellasCoNews) July 7, 2021