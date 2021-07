Última Hora: Tormenta tropical Elsa toca tierra en Florida

(NOTICIAS YA).- La tormenta tropical Elsa tocó tierra en el condado Taylor, en la costa oeste de Florida, sobre el Golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 65 mph y avanza en dirección norte a una velocidad de 14 mph.

Tropical Storm #Elsa Advisory 30: Center of Elsa Making Landfall in Taylor County Along the North Florida Gulf Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 7, 2021

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su reporte de hoy miércoles 7 de julio a las 11 a.m. Elsa se ubicaba a 65 millas al norte de Cedar Key. Se espera que durante la tarde de hoy Elsa continúe su trayectoria hacia el norte, noreste. Según los pronósticos elsa seguirá desplazándose por el sureste de Estados Unidos y regresará al Atlántico el jueves.

Esta mañana, las condiciones meteorológicas en Cedar Key eran extremas y ya se podía apreciar la furia de Elsa.

TS Elsa is unleashing devastating conditions across Cedar Key, FL. This definitely does not look like a tropical storm. #Elsa pic.twitter.com/boHVgNsYEA — Evan J. WX (@evanjameswx) July 7, 2021

Hasta el momento no se han reportado muertes de personas relacionadas con el paso de Elsa en Florida.

Dead fish, horseshoe crabs and debris have washed onto the sidewalk along Bayshore Blvd in Tampa as waters remained choppy after #TropicalStormElsa passed through the area overnight. pic.twitter.com/M9IjxwpqcN — Luis Santana (@LuisSantana) July 7, 2021

