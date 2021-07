Aumentan a 60 las víctimas en Surfside tras fase de recuperación de cuerpos

(NOTICIAS YA).- Luego de anunciarse la transición de la operación en la zona cero de Champlain Towers de rescate a recuperación de cuerpos, continúan descubriendo más cadáveres en esta zona de la tragedia, según indicaron este jueves los funcionarios de Miami-Dade.

Seis nuevas víctimas mortales han sido halladas entre la noche de este miércoles esta mañana en Surfside, así como lo indicaron las autoridades este jueves.

Cuando se cumplen dos semanas del trágico e inesperado desplome de una parte de la torre sur del condominio Champlain Towers en Surfside, las autoridades reiteran los esfuerzos sin descanso de los más de 200 rescatistas en la zona cero por encontrar ahora, en esta nueva fase, los cuerpos de las víctimas.

Esto, después de iniciarse la transición de "búsqueda y rescate" a "búsqueda y recuperación de cuerpos" desde la noche de este miércoles, por determinarse que ya no hay posibilidades de vida entre los escombros.

Las víctimas mortales siguen siendo identificadas, y en esta oportunidad el Departamento de Policía de Miami-Dade publicó en sus redes sociales el nombre del más reciente fallecido, pidiendo a las personas que mantengan a sus familiares en oraciones.

#UPDATE 66: We have identified an additional victim that sadly and unexpectedly lost his life in the tragic Surfside building collapse. Please keep his family and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/RfuPY1HyxD

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 8, 2021