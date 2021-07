Madre hispana pide justicia tras el asesinato de su hijo

(NOTICIAS YA).-Este era Antonio Hernández Pozos, un joven de 26 años de edad, padre de una niña de 2 años y quien ya no podrá seguir bailándole a la vida.

‘Me parte el alma, mi niño se me fue, era mi bebé, era mi hijo’, dice su madre Fidelia Pozos, mientras cuenta que sus dos hijos, Antonio y Giovanny estaban en la esquina de la avenida Colfax y Quebec caminando el pasado 8 de junio a las 10:35 de la noche cuando de repente:

Mientras tanto Giovanny se recupera de dos impactos de bala que afectaron su hígado y vive de milagro.

La prometida de Antonio cuenta que él la llamó minutos antes de los hechos y le dijo que estaba asustado y que necesitaba ayuda, luego escuchó los disparos, al parecer todo empezó por una discusión racial.

Un mes después de lo ocurrido, la familia Hernández Pozos se reunió en el lugar de los hechos para llevar flores y hacer un llamado a la comunidad.

‘Por favor si alguien vio alguien lo único que les suplico es que me ayuden como madre, es un dolor muy grande, que no puedo explicar, me duele el corazón’, dice Fidelia.