Investigan robo de vivienda a mano armada en Prince William 

Los sospechosos tocaron la puerta de una de estas viviendas y cuando un joven de 18 años abrió la puerta, los cuatro sujetos forzaron su entrada y sometieron a la víctima.

Portando armas de fuego y con el joven bajo su control, los asaltantes tomaron dinero, un celular, y otras pertenencias antes de huir del lugar. Los oficiales de Prince William respondieron a la llamada de emergencia por el incidente alrededor de las 6:42 de la tarde.

“Ayer notamos varias patrullas, es muy raro que veamos eso aquí, nos preocupan porque aquí viven tres niños menores y cuando tocan el timbre ellos rápido salen a abrir la puerta", comentó Pedro Cintrón, vecino de esta comunidad.

Los vecinos del área aseguran que en general el conjunto residencial, ubicado en el 10100 de Portsmouth, es bastante seguro. Sin embargo, agregaron que habían escuchado rumores de casos similares en zonas vecinas.

“Es alarmante porque uno cree que está en una comunidad segura pero quizás no lo estamos porque no es primera vez que escucho eso//lo que yo habia escuchado es que alguien toca la puerta y cuando las personas abren se meten forzosamente a la casa a robar”, comentó Sandra, vecina de la comunidad, quien optó no dar a conocer su apellido.

Las autoridades ofrecieron una descripción de los cuatro sospechosos: