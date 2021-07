Joven se suicidó frente a la casa de su novio para advertir a otras mujeres

(NOTICIAS YA).- Una joven se suicidó en Argentina frente a la casa de su novio tras dejar un dramático mensaje en su cuenta de Instagram explicando sus motivos y sus deseos de advertir a otras mujeres para que no sean lastimadas o estafadas por él.

Durante la madrugada del pasado domingo las autoridades fueron alertadas sobre una mujer que se quitó la vida en plena vía pública de la localidad de Llavallol, en Buenos Aires.

Esa mujer era Ayelén Delgado, de 26 años, y el lugar en donde se ahorcó era justo la puerta de la casa de su novio, a quien en redes sociales identificó como Aaron Ruiz.

LEE: 5 pasos para ayudar a alguien con pensamientos suicidas

La joven tomó la drástica decisión tras pasar por una serie de eventos desafortunados durante el último año y medio, de los cuales responsabilizó a su novio, según lo expresado en un mensaje que dejó en Instagram.

Ayelén relató que su sufrimiento inició desde que su novio la convenció de realizarse un aborto que ella no quería, pero al que accedió luego de que él le dijera que no estaban preparados y que en un futuro, ya que tuvieran casa propia, podrían tener otros hijos.

“Me obligó diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener, me decía que no le diga nada a mi familia. Yo estaba muy enamorada de él”, es parte del doloroso testimonio.

LEE: Arrestan a pareja por fraude millonario tras suicidio de anciano

Tres meses después del aborto, la joven pareja sufrió un grave accidente automovilístico que la dejó a ella con fracturas en ambas piernas y con el desafío económico de una cirugía.

La joven recibió el apoyo de su familia, pero su novio se desatendió de la situación a pesar de que le debía dinero que ella le había prestado para comprarse una moto. Finalmente, él le pagó justo para la operación, pero no la acompañó durante su rehabilitación.

LEE: La triste realidad sobre el suicidio en la comunidad latina de EE.UU.

A pesar de todo eso, la relación continuó, pero bajo una constante violencia psicológica, hasta que finalmente él ya no la buscó más que para solicitarle las firmas requeridas en la demanda por el accidente.

“Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y me quemen a mí. Ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la misma casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, escribió Ayelén.

El devastador testimonio termina con el siguiente mensaje: “Esto lo hago para que sepan la clase de persona que fue conmigo (…) Y para que nunca más vuelva a lastimar y estafar a una mujer”.