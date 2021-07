Niño de 12 años mató a hombre que entró a su casa y amenazó a su madre

(NOTICIAS YA).- Un niño de 12 años mató a tiros a un hombre en Louisiana luego de que irrumpió armado en su casa y amenazó a su madre; las autoridades no planean presentar cargos en su contra.

De acuerdo con el reporte, la invasión a la casa de la familia se registró el pasado 30 de junio en Clinton y participaron varias personas.

Brad LeBlanc, de 32 años, estaba armado con una pistola cuando se encontró con la mujer, madre del niño que no ha sido identificada, afuera de su casa esa mañana, según el alguacil de East Feliciana Parish, Jeffery Travis.

El sospechoso habría obligado a la mujer a entrar a la casa bajo amenazas y una vez adentro estalló una lucha entre ellos.

El niño, hijo de la mujer y que tampoco ha sido identificado, temió por la vida de su madre, así que tomó un rifle de caza y disparó en contra del intruso, que fue identificado como LeBlanc.

El hombre fue declarado muerto en un hospital.

El alguacil informó sobre el violento asalto destacando que no hay pruebas que incriminen al niño y que hasta el momento no hay planes de presentar cargos en su contra, de acuerdo con información de The Advocate, citada por KHOU 11.

Sin embargo, será el fiscal de distrito local quien decidirá si el tiroteo fue justificado, luego de que la oficina del alguacil finalice su investigación.

En relación con el mismo caso, fue arrestado Johnathon Barker acusado de homicidio en segundo grado, robo agravado y secuestro agravado. Aunque no está acusado de matar a alguien directamente, su participación en el robo llevó a la muerte de LeBlanc, según explicó Travis.

Jennifer Bond también fue acusada de un cargo de complicidad después del hecho. Tanto la mujer como Barker fueron enviados a prisión.

Mientras la investigación continúa, el alguacil destacó que la madre está buscando tratamiento para su hijo tras el tiroteo y el impacto que pudo generarle la situación.