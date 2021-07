Olas de calor impactan a Colorado nuevamente

(NOTICIAS YA).- Colorado verá otra ola de calor esta semana, con dígitos llegando hasta más de los 100 grados el jueves, 8 de julio y por los altos 90 grados el viernes, 9 de julio.

Estas temperaturas se mantendrán altas por el resto del fin de semana. El Departamento de Salud Pública y Ambiental de Denver advierte a los residentes a protegerse, ya que estas olas de calor pueden causar enfermedades debido al calor excesivo y su efecto en las temperaturas corporales.

El departamento aconseja a los ciudadanos a mantenerse hidratados y quedarse en espacios con aire acondicionado durante los próximos días para prevenir momentos desagradables. También ofrecen consejos para proteger a las mascotas y niños, como por ejemplo mantenerlos hidratados y no dejarlos adentro de automóviles durante el día.

A pesar de la posibilidad de no llegar a los 103 grados, si el jueves la máxima es 100 o más, esta marcaría el cuarto día del año con 100 grados fahrenheit. La última vez que el estado vió tantos días con estas temperaturas fue en el 2012, cuando hubo 13 días donde el nivel de mercurio superó la marca de siglo.

El viernes se pronóstica que en la ciudad de Denver se llegará a los 98° fahrenheit.

Denver (DIA) just reached 100°! This is the fourth time in 2021 Denver has reached 100° or above which is now tied for the fifth most in any calendar year. There will be another shot at 100° tomorrow. #COwx pic.twitter.com/7lCgwL7UUq

— NWS Boulder (@NWSBoulder) July 8, 2021