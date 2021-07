Padre pide justicia tras la muerte de su hija atropellada en Lakeland

(NOTICIAS YA).- Dos familias se encuentran sin respuesta luego de que dos jóvenes fueran atropelladas el Día de la Independencia por un sujeto que se dio a la fuga. Una de las menores, falleció debido a sus heridas.

El padre de Shana, de 14 años, relató que el pasado domingo 4 de julio, su hija y una amiga se dirigían a un negocio cercano y también a ver los fuegos artificiales por la celebración de ese día, cuando recibió una llamada que le cambió la vida.

La pequeña había sido atropellada junto a su amiga, quien logró sobrevivir al arrollamiento, pero Shana perdió la vida en el hospital debido a sus heridas.

Tras pasar varios días del mortal suceso, Anthony Cogswell, padre de Shana, recorrió la carretera New Tampa, donde un conductor a bordo de una camioneta Ford F150 color blanco, le pasó por encima a su hija y a su amiga y huyó.

El desconsolado padre afirma que las tres hermanas de Shana la admiraban y querían ser como ella, buena estudiante y una niña ejemplar.

Por su parte, la amiga de Shana que también fue atropellada junto a ella este domingo, sufrió heridas leves y se está recuperando. De igual forma, su familia pide respuestas ante el prófugo responsable de este crimen.

Mientras tanto, la Oficina del Alguacil del condado Polk ofrece recompensa por información de valor que conduzca al arresto del responsable de este doble arrollamiento, que acabó con la vida de una joven de 14 años.

