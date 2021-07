Retrasos en rutas del RTD debido a reparaciones

(NOTICIAS YA).- El Distrito Regional de Transporte continua trabajando en los trenes suburbanos de las líneas H y R , lo cual afectará a las estaciones del Nine Mile, Dayton, Southmoor y Belleview.

RTD había planeado en terminar las reparaciones para el día de hoy, jueves 8 de julio. Sin embargo, los servicios seguirán interrumpidos por un día más para que los trabajos se puedan completar.

Los equipos están reemplazando los cables aéreos en las secciones de las rutas H y R.

La Ruta H continuará suspendida entre las estaciones Nine Mile y Southmoor. Los autobuses siguen operando en las siguientes estaciones:

Estación Nine Mile: saldrá en el puerto E.

Estación Dayton: saldrá desde una puerta temporal.

Estación Southmoor: saldrá desde el puerto A.

Por otra parte, la Ruta R opera como usual desde la estación Peoria hasta la estación Nine Mile. Por el momento, no hay servicio de la línea R en dirección sur de la estación Nine Mile. Los autobuses proveyeran servicio en las siguientes estaciones:

Estación Nine Mile: saldrá del puerto E.

Estación Dayton: saldrá desde un puerto temporal.

Estación Belleview: saldrá desde el puerto A.

Los transeúntes que viajan hacia el sur desde la estación Belleview tendrán que utilizar la Ruta E para continuar trayecto entre las estaciones Belleview y Lincoln. En cambio, personas en la Ruta R viajando hacia el norte para la estación Peoria desde cualquier estación al sur de la Belleview, necesitará abordar la Ruta E hacia Belleview, tomar el autobús a la estación Nine Mile y entrar a la Ruta R en dirección al norte.

Para mantenerse informado sobre las rutas alternativas se recomienda seguir a las redes sociales del RTD y visitar su página web.