¡Tampa celebrará a lo grande la victoria de sus Lightning!

(NOTICIAS YA).- La ciudad está de fiesta tras la victoria de los Tampa Bay Lightning la noche de este miércoles frente a los Montreal Canadiens, convirtiéndose en los BICAMPEONES de la NHL. Por supuesto, las autoridades ya están planificando la celebración para nuestros campeones.

Este jueves la Alcaldesa de la ciudad de Tampa, Jane Castor expresó su alegría sobre el triunfo consecutivo de los Tampa Bay Lightning, junto a Steve Griggs, CEO de este equipo de hockey y a Pat Kemp de la Comisión del condado.

Aunque no se han revelado los detalles de seguridad para este esperado evento, Castor indicó que este mismo viernes serán publicados, ya que los fanáticos quieren celebrar lo antes posible la victoria de los Bolts.

Tras su victoria en este quinto juego frente a los Montreal Canadiens, las calles de la ciudad se desbordaron de fanáticos que celebrar otra victoria en nuestra llamada "CHAMPABAY" como tierra de campeones, aunado al hecho que los Tampa Bay Buccaneers son los actuales ganadores del Trofeo Vince Lombardi del Super Bowl.

BOLTS AND BOATS! 😁🏆⚡️

Monday, July 12th, join us at 11am as we celebrate the @tblightning Back-to-Back #StanleyCup victory Tampa-style with a Stanley Cup Champion Boat Parade through @tampasdowntown!

Info: https://t.co/Nwp4IbN6hW pic.twitter.com/fAfAgnGdUW

— City of Tampa (@CityofTampa) July 8, 2021