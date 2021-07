Arrestan a dos masajistas hispanos por presunta agresión sexual

(NOTICIAS YA).- En tan solo una semana el Departamento de Policía de Herndon arrestó a dos masajistas acusados de conducta sexual inapropiada. El más reciente fue Carlos Salvador Morales López de 55 años que se dedica sobar tanto a adultos como a niños.

De acuerdo con las autoridades, Morales ofrece sus servicios de sanador o sobador y estaba masajeando a una mujer cuando la tocó inapropiadamente. El sujeto y la víctima se conocieron a través de la referencia de un familiar de la mujer. Al parecer al sospechoso lo llaman el curandero de los niños.

“Yo pienso que cuando uno lleva a un niño a un sobador, no puede dejarlos solos porque en estos tiempos que estamos viviendo, uno no puede confiar en nadie", opinó Gladis Flores, residente de Herndon.

Morales operaba desde una vivienda en la cuadra 800 de Sycamore Ct., pero no posee una licencia de masajista dentro del estado de Virginia. Vecinos en la región de Herndon que aseguran conocer a Morales indicaron que es un sobador popular en el área.

“Yo lo conozco, bastante gente lo conoce, no sé qué habrá pasado. Me sorprende mucho pero yo sé que a él le gusta la bebida", dijo una residente del área, quien optó no ser identificada.

Documentos de la corte indican que Morales fue liberado bajo fianza tal como ocurrió en el caso de otro masajista que fue puesto en libertad bajo fianza por tercera vez. Zachary Nelson Guzmán Orellana de 39 años enfrenta cargos por agresión sexual agravada y hasta el momento cuatro mujeres lo acusan.

Los detectives tienen indicios de la existencia de víctimas adicionales y le piden a la comunidad comunicarse con el Departamento de Policía de Herndon al (703) 435-6846, si ha tenido contacto no deseado con Guzmán o Morales.