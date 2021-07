Confirman 78 muertes en Surfside mientras decenas continúan desaparecidos

(NOTICIAS YA).- Una nueva actualización sobre la fase de recuperación de cuerpos en Surfside informa que otras 14 víctimas han sido halladas sin vida, elevando la cifra de fallecidos y disminuyendo la cantidad de personas desaparecidas en esta tragedia.

Este viernes, la Alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava anunció con estos nuevos descubrimientos, el total de muertes confirmadas en la zona cero de Champlain Towers asciende a 78, mientras que otras 62 continúan "potencialmente" desaparecidas.

De las 78 víctimas mortales, 47 han sido identificadas y sus familias han sido notificadas, según indicó Levine Cava.

Asimismo, la Alcaldesa del condado Miami-Dade resaltó una vez más las labores de los rescatistas durante las 24 horas, los 7 días de la semana, durante estos 16 días 4 horas al día,mientras los familiares esperan respuestas.

Este viernes se marca el día 16 desde que inesperadamente se desplomó una parte de la torre sur del condominio Champlain Towers en Surfside, el pasado jueves 24 de junio de 2021. Este masivo y mortal accidente ha conmocionado a toda la nación y a nivel internacional, siendo catalogado después del incidente en las torres gemelas, el segundo donde más personas han muerto en un edificio en la historia moderna de Estados Unidos.

Además, los funcionarios del Departamento de Bomberos y Policía de Miami-Dade, junto a socorristas locales, nacionales y extranjeros que sin descanso han intentado rescatar a las víctimas con vida, pero tras dos semanas las autoridades determinaron que la operación pasaría de "búsqueda y rescate" a "búsqueda y recuperación de cuerpos" debido a que humanamente no consideran que alguien continúe vivo en la zona del desastre, a pesar de sus esfuerzos y esperanza de que así fuera.

Nearly two weeks after the Surfside Building collapse, teams of first responders continue their search and rescue efforts. We also have a team of crime scene investigators assisting @MiamiDadePD. We continue to pray for all those affected by this tragedy. #SurfsideStrong 🖤 pic.twitter.com/uJosit9CQz

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) July 6, 2021