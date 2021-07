Dos hombres de Florida entre los arrestados por asesinar al presidente de Haití

(NOTICIAS YA).- Dos hombres presuntamente haitiano-estadounidenses, uno de ellos supuestamente exguardaespaldas de la embajada canadiense en Puerto Príncipe, han sido arrestados en relación con el asesinato del presidente de Haití afirmó anoche un alto funcionario haitiano.

Según las autoridades un grupo de mercenarios formado por 28 integrantes, entre ellos exmilitares colombianos fueron los autores del tiroteo que acabó con la vida de Jovenel Moïse, durante la madrugada del miércoles.

Mathias Pierre, Ministro de Elecciones de Haití, declaró que James Solages, de 35 años, de Fort Lauderdale, estaba entre las personas arrestadas en el asesinato del máximo mandatarios del país caribeño. También informó que los otros presuntos implicados son de Colombia. El otro floridano fue identificado como Josehp Vincent, de 55 años y residente del área de Miami.

Mientras, el Gobierno de Colombia, a través de su Ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que al menos seis de los colombianos arrestados en Haití son miembros retirados del Ejército de Colombia.

"La Interpol ha solicitado oficialmente información al Gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional”, afimó Molano.

Otros siete presuntos agresores murieron en un tiroteo con las fuerzas del orden, según el Director de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que estaba al tanto de los informes de que los haitianos estadounidenses estaban bajo custodia, pero no pudo confirmar ni comentar.

Mientras, el Primer Ministro Interino de Haití, Claude Joseph se reunió vía telefónica con Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos.

The Haitian government thanks you for your support after the horrific assassination of President @moisejovenel. https://t.co/l3MvzjT4gz

— Claude Joseph (@claudejoseph03) July 8, 2021