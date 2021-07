Emiten Alerta Flex para ahorrar energía ante fuerte ola de calor en California

(NOTICIAS YA).-Ante la peligrosa ola de calor y las temperaturas en aumento, se emitió una Alerta Flex pidiendo a los residentes de todo el estado de California que reduzcan el uso de energía este viernes.

El jueves, el operador de la red de servicios públicos de California ISO emitió la alerta estatal para el viernes a partir de las 4 p.m. a las 9 p.m. La alerta pide a los residentes que reduzcan su uso de energía durante ese tiempo para aliviar la presión sobre la capacidad energética del estado y la red eléctrica.

Una Alerta Flex es un llamado a la conservación voluntaria de energía para los residentes de todo el estado para que reduzcan el uso de energía, con el fin de reducir la demanda general y disminuir el riesgo de cortes de luz.

Due to excessive heat across #CAwx, the California ISO has issued a statewide #FlexAlert for today, July 9, from 4-9 p.m. urging consumers to reduce energy use to help relieve stress on the #powergrid. Read the news release: https://t.co/yDfJoK5aCQ pic.twitter.com/7VzC1cooyr

— California ISO (@California_ISO) July 9, 2021