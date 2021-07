Joven de Tampa que mató a madre y a su bebé, ídolo para millones de seguidoras

(NOTICIAS YA).- El 23 de mayo de 2018 la vida de Cameron Herrin, que en ese momento tenía 18 años, cambió para siempre. El joven de Tampa conducía su Ford Mustang nuevo a más de 100 mph por Bayshore Boulevard. Participaba en una carrera clandestina con John Barrineau, un amigo suyo que manejaba otro vehículo. Mientras ambos autos aceleraban para “ganar” su particular competencia, una madre de 24 años identificada como Jessica Reisinger cruzaba la calle, cumpliendo con todas las reglas, empujando el coche de su bebé Lillia Raubenolt: una niña de 20 meses. Ambas fueron arrolladas por el Mustang que manejaba Herrin. Las dos murieron a consecuencia de las heridas.

rest in peace two beautiful souls.. 💔#cameronherrin pic.twitter.com/HcbPtBZbVf — S H A Y A N  (shayyu) (@shayanyoosuf_hi) July 4, 2021

A principios del mes de abril un juez sentenció a Cameron Herrin a 24 años de prisión, del máximo de 30 que pedía la familia. Mientras se leía el veredicto, los medios difundieron las expresiones de conmoción del joven que pronto empezó generar el interés de los usuarios de las redes sociales.

His life and future have been destroyed and he has no hope for a better life, and he is not a premeditated killer. 24 Years is Unfair💔 #CameronHerrin #justiceforherrin pic.twitter.com/xnG7vGMWOo — #CameronHerrin #JusticeForHerrin (@Cliii12_) July 5, 2021

Gracias a la publicación de un vídeo suyo con un mensaje que rezaba “Deben darse oportunidades. Y se lo merece” por parte de una famosa usuaria de Tiktok. El vídeo ya supera las 20 millones de reproducciones y miles de comentarios, tal y como publicó RT en Español.

La mayoría de sus fans comentan sobre el atractivo del joven y la importancia de tener en cuenta que fue un accidente y que la condena es excesiva. También en Twitter e Instagram crecieron sus adeptos.

Incluso muchos han aprovechado para dirigirse a figuras de la política y solicitar #justiciaparaherrin.

Hello.. There is a young man who was sentenced to 24 years in prison This was not fair for a mistake was not intended All Someone who deserves your second chances in life is not a criminal #all_with_Cameron_Hearen #cameronherrin #JusticeForCameronherrin @13thCourtFL 💔😔 pic.twitter.com/ESMxpDAzQb — Shams (@Shams94320213) July 9, 2021

Tampoco faltaron las personas que compararon la sentencia del joven con la de Derek Chauvin, el expolicía que mató al afroamericano George Floyd, mientras otros destacan que "la gente realmente necesita entender la diferencia entre acciones intencionadas y no intencionadas".

LEE: 24 años de prisión a joven que atropelló mortalmente a madre y su bebé en 2018

Además, un grupo de ususarios creó una petición de recogida de firmas para solicitar que se brinde justicia a Herrin. Ver Change.org

Please help this young man to live his life. You are his only hope. Please do not let him down. It was not intentional. You get into the case #justiceforcameronherrin #Justice_for_cameron #justice_for_cameron_herrin#cameronherrin#All_With_Cameron_Hearen@13thCourtFL🙏💪 pic.twitter.com/yFvoZErlYg — Shams (@Shams94320213) July 9, 2021

TE PUEDE INTERESAR