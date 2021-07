¡Milagro! Gato sobrevive tras 16 días de la tragedia en Surfside

(NOTICIAS YA).- Binx, el gato de una familia que vivía en el piso 9 del edificio que se desplomó en Champlain Towers hace 16 días, se salvó de milagro y ahora se encuentra con su familia, quien en medio de tanta desgracia ha tenido al menos una buena noticia.

La Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava anunció la tarde de este viernes dentro de su acostumbradas conferencias de prensa sobre la tragedia de Surfside que un gato había sido hallado vagando en la zona del desastre y un buen samaritano lo llevó a un centro de rescate animal en Miami Beach.

Posteriormente, se confirmó que se trataba de Binx, el gato de la familia González, compuesta por Ángela y Devin, quienes terminaron heridos de gravedad tras el derrumbe, mientras que su familiar, Edgar González figura entre los desaparecidos.

La familia González vivía en el apartamento 904 del edificio sur de Champlain Towers que inesperadamente se desplomó la madrugada del pasado jueves 24 de junio y no habían visto a su amada mascota desde aquella trágica noche. Afortunadamente, luego de dos semanas, pudieron volver a reunirse con él, como señal de una luz de esperanza mientras aguardan encontrar a su ser querido que sigue desaparecido.

After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found.

Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 10, 2021