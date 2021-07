No es necesaria una tercera dosis de Pfizer contra COVID-19, según CDC y FDA

(NOTICIAS YA).- Tras la polémica de posiblemente requerirse una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 ante las nuevas variantes del virus, incluyendo Delta y los estudios de esta farmacéutica en reforzar su producto, los CDC y la FDA han considerado que una nueva aplicación de este fármaco no es necesaria.

Mientras Pfizer trabaja en reforzar su vacuna contra el coronavirus ante la variante Delta y antes de que formalmente solicitaran la aprobación de su uso de emergencia en quienes ya se administraron las dos dosis, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades manifiestan que no sería necesario.

Pero para la FDA y los CDC estos datos son insuficientes y creen que es muy pronto para determinar si el organismo de los pacientes desarrollará más inmunidad a largo plazo con las dos dosis de Pfizer.

Y aunque los análisis concluyen que las vacunas contra el COVID-19 responden efectivamente a las variantes del virus, las autoridades tienen el reto de inmunizar a la otra mitad de la población que aún no se ha inoculado, ya que esto reduce la posibilidad de mutaciones del coronavirus y acabar con la pandemia que ha acabado con millones de vidas en este país.

Al consultar con una experta, la Dra. Ligia Peralta, epidemióloga, afirmó:

Por su parte, PFIZER publicó este jueves en su red social Twitter:

"A medida que seguimos siendo guiados por la ciencia, hoy brindamos una actualización de nuestra estrategia de refuerzo de la vacuna COVID19 a la luz de los datos emergentes, incluidos los datos relacionados con la Variante Delta".

