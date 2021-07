¿Podrían suspender un permiso de trabajo tras cometer un delito menor?

(NOTICIAS YA).- Damos seguimiento a los temas migratorios que sin duda son de mucho interés para las personas que buscan una oportunidad de regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos.

El abogado José Pertierra responde a las preguntas de las personas para que no tengan dudas respecto a sus casos migratorios en Estados Unidos.

PREGUNTA UNO

Prefiero no darle mi nombre. Somos bolivianos, y no tenemos papeles. Mi hijo, sin embargo, tiene DACA y ha sido arrestado la semana pasada por shoplifting (hurto) en un centro comercial.

Estamos muy preocupados que le quiten el permiso de trabajo y lo deporten. ¿Qué nos aconseja?

LEE: ¿Qué hacer si te niegan un perdón? el abogado José Pertierra responde

RESPUESTA UNO

Esa pregunta no es fácil contestar con certeza, porque habría que estudiar el cargo y también el código penal del estado donde ocurrió el incidente para ver cual sería una posible sentencia, si es que lo condenan.

Si su hijo es menor de 18 años, entonces el cargo no le afectaría. Si ya su hijo es un adulto, entonces habría que ver. Las reglas de DACA lo descalifican si lo condenan de una felonía, tres delitos menores o un delito menor “significativo”.

Shoplifting (hurto) generalmente no es considerado un delito significativo. Pero mucho depende del código penal estatal. El abogado criminalista de su hijo debe consultar con un abogado de inmigración.

Habría que asegurarse que no condenen al hijo de una felonía o de un delito menor (misdemeanor) por el cual lo pudieran sentenciar a más de 90 días de prisión.

La moraleja aquí es que si no tienes papeles, y no quieres caer en una sopa caliente y espesa, debes tener mucho pero mucho cuidado y no desobedecer las leyes.