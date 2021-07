Retiran 9 toneladas de peces muertos en solo 24 horas de las costas de St. Petersburg

(NOTICIAS YA).- Durante los últimos 10 días las autoridades de emergencias de St. Petersburg se han estado enfrentando a los embates de la marea roja en sus costas y en tan solo un día han retirado 9 toneladas de peces muertos.

Según funcionarios del Manejo de Emergencias de St. Petersburg, durante 10 días se realizó la limpieza de las aguas con un total de 15 toneladas de peces muertos, que equivale a unos 25,000 animales.

Se presume que la llegada de la Tormenta Tropical Elsa afectó la situación que la marea roja ha causado en la bahía de Tampa.

Para esto, la ciudad de St. Petersburg ha tenido que aumentar a más de un centenar, la cantidad de trabajadores para las labores de limpieza en manglares y costas. Además, podrían necesitar de otros empleados para continuar con la remoción de estos peces muertos.

Asimismo, ante el enfoque de esta problemática, otros servicios se han visto afectados, como reparación de baches y podar árboles, entre algunos.

Es importante resaltar que las playas Treasure Island y Pass-a-Grille arrojaron una alta concentración de marea roja, mientras que Sand Key, Clearwater Beach, Madeira Beach, For DeSoto e Indian Rocks demostraron niveles medios de estas algas tóxicas. En cuanto a Honeymoon Island y Fred Howard Park, se informó que presente niveles muy bajos de marea roja.

Por su parte, la Dra. Kanika Tomalin, vicealcaldesa de St. Petersburg publicó este viernes las cantidades de peces muertos recolectados en sus costas:

25,000 dead fish have now been collected. 15,000 in the past 24 hours. Please be patient as our dedicated servant leaders work to clean our waterways. #RedTide https://t.co/iOTHQaVdOx

— Dr. Kanika Tomalin (@StPeteTomalin) July 9, 2021