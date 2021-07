Retrasos de vuelos por el clima

(NOTICIAS YA).- Se observarán retrasos en algunos vuelos llegando al Aeropuerto Internacional McCarran en Nevada el viernes, 9 de julio.

Las aerolíneas de Southwest y Frontier verán los retrasos más grandes. Hasta ahora la Administración Federal de Aviación no ha ofrecido detalles, pero se cree que el clima es la causa de estas demoras.

La FAA dijo que había un programa de manejo de tráfico debido a las condiciones climática en efecto y que la misma podría contribuir a algunos retrasos.

Lots of questions about airlines' flight cancellations today. @LASairport is open and flights are taking off and landing. @FAANews implemented a traffic management program due to weather conditions, causing some delays. Please check with airline to learn your flight's status.

— McCarran Airport (@LASairport) July 9, 2021